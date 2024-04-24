تدريب وقائي للاتفاق قبل مواجهة الوحدة

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته، اليوم الأربعاء، على ملعب نادي الاتفاق “موطن الفرسان”.
وتأتي استعدادات فارس الدهناء تحضيراً لمواجهة الرائد مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ29 لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/24.
وكان التدريب قد بدأ باجتماع فني في قاعة الاجتماعات، ثم تدريب وقائي في الصالة الرياضية بالنادي، قبل أن ينتقل الفريق إلى الملعب حيث الإحماء مع المعد البدني، ثم تدريب المربعات للاستحواذ على الكرة من لمسة واحدة، فيما قاد المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد الجانب الفني، حيث طبق فارس الدهناء عدداً من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب. وفق “سبورت 24”.