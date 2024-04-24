إعلان مواعيد مباريات الجولات الأربع الأخيرة لـ”روشن”

أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الأربعاء 24 أبريل 2024، عن جدول مواعيد وأماكن إقامة المباريات للجولات من 31 حتى 34 من دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.
وستنطلق مباريات الجولة الـ31 في التاسع من مايو المقبل بمواجهتين عند السادسة مساء، تجمع الأولى فريقي الفيحاء والفتح على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويحل التعاون ضيفًا على الرياض في الثانية، فيما يستقبل الأخدود ضيفه النصر في التاسعة مساء اليوم نفسه.
في اليوم التالي، تتواصل مباريات الجولة الـ31 بلقاء أبها وضمك عند السادسة مساء، تليه مواجهتا الخليج والوحدة على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد الرياضية بالدمام، والاتحاد أمام الاتفاق على مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وتختتم مباريات الجولة بثلاث مباريات يوم السبت 11 مايو، يواجه في الأولى منها الهلال ضيفه الحزم عند السادسة مساء على ملعب المملكة أرينا. ويواجه الرائد نظيره الطائي في التوقيت نفسه، بينما يستضيف الشباب منافسه الأهلي على ملعب نادي الشباب عند التاسعة مساء.
وتشهد الجولة الـ32 إقامة ثلاث مباريات في كل من أيام الخميس والجمعة والسبت، الموافقة 16 إلى 18 مايو.
يلتقي الحزم بالرياض في السادسة مساء الخميس، بينما تقام مباراتا الخليج أمام الاتحاد والوحدة أمام الرائد في التاسعة مساء اليوم ذاته. وتستمر مباريات الجولة بمواجهة الطائي ضيفه الفتح في السادسة مساء الجمعة، بينما يحل الأخدود ضيفًا على الاتفاق في التاسعة مساء ويتواجه متصدر الدوري الهلال ووصيفه النصر على ملعب الأول بارك في التوقيت نفسه.
وتختتم مواجهات الجولة الـ32 بثلاث لقاءات يوم السبت 18 مايو، يستضيف ضمك منافسه الفيحاء ويلتقي التعاون بالشباب في السادسة مساء، بينما يحل أبها ضيفًا على الأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في التاسعة مساء.
وتقام مباريات الجولتين 33 و34 من دوري روشن السعودي في توقيت واحد وفقًا للوائح المسابقة وتحقيقًا لعدالة المنافسة، إذ تنطلق جميع مباريات الجولة 33 في التاسعة مساء الخميس 23 مايو وتقام مباريات الجولة 34 الأخيرة في التاسعة مساء الاثنين 27 مايو.
وفق “سبورت 24”.