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جديد المحليات > “رسائل الأمل” من أطفال السعودية إلى غزة
25/04/2024   11:44 ص

“رسائل الأمل” من أطفال السعودية إلى غزة

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رصد “أخبار 24” تجهيز وإعداد المساعدات السعودية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المنكوبين في قطاع غزة، من أحد مستودعات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض.

ويشارك في إعداد السلال الغذائية لأهالي غزة، منسوبو مركز الملك سلمان ومتطوعون من العاملين بالإعلام وأفراد المجتمع وأطفال المملكة.

ودوّن المتطوعون على العبوات والسلال الغذائية عبارات ورسائل تضامنية مفعمة بالأمل والتفاؤل تعبر عن تضامن الشعب السعودي بمختلف فئاته مع أهالي غزة في مصابهم، مؤكدين من خلالها أن الأشقاء في غزة ليسوا وحدهم في هذه الأزمة الإنسانية، وأن غداً سيكون أفضل.

“رسائل الأمل” من أطفال السعودية إلى غزة

جديد المحليات
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