الدفاع المدني: احذروا الأمطار حتى الثلاثاء

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من استمرار هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من اليوم (الخميس) حتى الثلاثاء المقبل، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة.
وأوضحت المديرية، أن قائمة المناطق التي تشهد الحالة المطرية تتضمن الرياض ومكة المكرمة وجازان ونجران وعسير والباحة وحائل والقصيم والحدود الشمالية.
ودعت إلى الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة. وفق “أخبار 24”.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد اليوم (الخميس) على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.