7 غيابات في الأهلي أمام الرياض

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الرياض في التاسعة من مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة 29 من دوري روشن.
ويغيب عن صفوف الأهلي سبعة لاعبين أمام الرياض، لأسباب مختلفة.
ويفقد الأهلي خدمات كل من زياد الجهني وعبدالرحمن الصانبني و هيثم عسيري وريان حامد بسبب الانضمام للمنتخب الوطني الأولمبي.
ويستمر غياب كل من غابري فيغا و علي مجرشي بسبب الإصابة، وكذلك عبدالباسط هندي تنفيذًا لعقوبة الإيقاف.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 77 نقطة، بينما يحل الرياض في المرتبة الخامسة عشر برصيد 25 نقطة. وفق “سبورت 24”.