أرامكو توقع شراكة مع “فيفا” لمدة 4 أعوام

وقعت أرامكو، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة والكيماويات المتكاملة، شراكة عالمية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمدة أربع سنوات.
وأصبحت الشركة شريك “فيفا” العالمي الرئيسي والحصري في فئة الطاقة، مع حقوق رعاية العديد من الأحداث بما في ذلك كأس العالم 2026 المرتقب وكأس العالم للسيدات 2027.
وتعتمد الاتفاقية، التي تستمر حتى نهاية عام 2027، على الالتزام المشترك بالابتكار والتطوير، وستجمع بين الانتشار العالمي الفريد لكرة القدم وتاريخ أرامكو في دعم الابتكار والمشاركة المجتمعية. وتعتزم أرامكو والفيفا من خلال الشراكة الاستفادة من قوة كرة القدم لإنشاء مبادرات اجتماعية مؤثرة حول العالم. وفق “سبورت 24”.
وتعتزم أرامكو أيضًا العمل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم لدفع عجلة الابتكار، وتحديد الفرص المتاحة لنشر خبرات الشركة وتقنياتها في تقديم أحداث كرة القدم على مستوى العالم. ويتضمن ذلك مبادرات تهدف إلى توفير طرق جديدة ومبتكرة لمشجعي كرة القدم للمشاركة في أحداث “فيفا”.