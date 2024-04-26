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جديد المحليات > تغريم سوري 16 مليوناً لتهريبه سجائر
26/04/2024   6:55 م

تغريم سوري 16 مليوناً لتهريبه سجائر

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كشفت الأمانة العامة للجان الزكوية والجمركية، عن إدانة مقيم سوري بالتهريب الجمركي، وتغريمه 16 مليون ريال ومصادرة البضائع المهربة، نظير قيامه بتهريب كميات كبيرة من السجائر والتنباك.

وفي التفاصيل التي دونتها اللجنة، ضمن مدونة القرارات الصادرة عن لجان الاستئناف الجمركية لعام 2023م أيّدت اللجنة الاستئنافية بالرياض القرار الابتدائي القاضي بتغريم مقيم سوري ما يعادل قيمة السجائر والتنباك المضبوط والمقدر بـ16 مليوناً و36 ألف ريال، ومصادرة المضبوطات والإرسالية المصرح عنها لاستخدامها في إخفاء المضبوطات.

ورفضت اللجنة استئناف النيابة العامة التي طالبت بتغليظ العقوبات على المسـتأنف ضده؛ لأن ما جاء في الحكم يحقق به زجره عن العودة لارتكاب المخالفة وردع غيره عن ارتكابها. وفق “أخبار 24”.

تغريم سوري 16 مليوناً لتهريبه سجائر

جديد المحليات
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