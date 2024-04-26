10 أحياء تنضمّ للسجل العقاري بالرياض

كشفت الهيئة العامة للعقار عن انضمام 10 أحياء جديدة في الرياض للتسجيل العيني للعقار اعتباراً من 26 مايو فيما ستنتهي مدة استقبال الطلبات في 29 أغسطس 2024.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل العيني للعقار في المنطقة العقارية الثالثة عشرة، يتضمن أحياء، المهدية، والخزامى، وعرقة، وظهرة لبن، والسفارات، فيما تتضمن المنطقة العقارية الرابعة عشرة، أحياء نمار، والمروة، وشبرا، وبدر، والشفاء.
وبينت أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء مُتاح عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية أو من خلال مراكز الخدمة، مبيِّنة أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك إلكتروني مُحدَّث صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية، وهُوِيّة سارية، ووكالة في حال كان مقدِّم الطلب وكيلاً. وفق “أخبار 24”.
وسيتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات، ليكون أساس تسجيل الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسية له.