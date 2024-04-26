جيرارد يكشف عن أفضل لاعب في تاريخ الكرة

تحدث الإنجليزي ستيفن جيرارد، مدرب فريق الكرة بنادي الاتفاق وأحد أساطير نادي ليفربول الانجليزي، عن تجربته في عالم كرة القدم، مشيرًا إلى أن الجيل الحالي أمامه فرصة لتحقيق أحلامه في اللعبة.
قال جيرارد في مقابلة مع رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين: “أنا شغوف بالرياضة، وهذا لا يقتصر فقط على كوني لاعبًا أو مدربًا، الرياضة جزء كبير من حياتي لأنني نشأت في بيئة تعشق الرياضة.”
وواصل جيرارد رسالتي للشباب أود أن أقول لهم ابذلوا جهدًا كبيرًا، وحددوا هدفًا واضحًا، واعملوا بأقصى طاقاتهم كل يوم لتحسين مهاراتهم. استمعوا إلى النصائح من الأشخاص المناسبين، وكونوا متحمسين باستمرار.
وعن مسيرته داخل المستطيل الأخضر أمد انه كان يريد أن يتذكره الناس بما قدمه، مشيراً إلى أنه كان مخلصًا ومقاتلًا، وكان دائمًا يبذل قصارى جهده من أجل الفريق الذي مثّله. وفق “سبورت 24”.
وعندما سُئل عن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، أجاب جيرارد: “سأختار زين الدين زيدان، لأنه كان مثلي الأعلى عندما كنت صغيرًا. كان أفضل لاعب خط وسط في العالم، ولذلك اخترته.”
وأتم مدرب الاتفاق: “إلى جانب زيدان، سأختار البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، فهما من أفضل 3 لاعبين في التاريخ.”