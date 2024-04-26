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رياضة > اختتام المرحلة الأولى من دورة المدربين النخبة للشباب
26/04/2024   7:01 م

اختتام المرحلة الأولى من دورة المدربين النخبة للشباب

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اختتمت المرحلة الأولى من دورة المدربين النخبة للشباب، والتي نظّمها الاتحاد السعودي لكرة القدم في الرياض بالتعاون مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وأقيمت على مدى 5 أيام.

وشهدت الدورة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى قارة آسيا، مشاركة 24 مدربًا وطنيًا فيما قدم الدورة المحاضرون الفرنسيون فانوشي، دوماس، لافارج، والمحاضر الوطني خالد الفرحان.

واستهدفت الدورة الاهتمام بالفئات السنية وطرق التدريب والتعامل في بداية المرحلة العُمرية للاعب، وذلك عبر محاضرات نظرية وتطبيق عملي. وفق “سبورت 24”.

يذكر أن المرحلة الثانية من دورة المدربين النخبة للشباب ستقام بمدينة بريدة خلال الفترة من 5 إلى 9 مايو المقبل.

اختتام المرحلة الأولى من دورة المدربين النخبة للشباب

رياضة
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