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رياضة > رازوفيتش مدرب الفيحاء يدخل تاريخ دوري المحترفين
26/04/2024   7:01 م

رازوفيتش مدرب الفيحاء يدخل تاريخ دوري المحترفين

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دخل الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني لفريق الفيحاء، ضمن قائمة أكثر المدربين خوضًا للمبرايات في تاريخ الدوري السعودي للمحترفن.

وخاض رازوفيتش مباراته رقم 115 في دوري المحترفين السعودي خلال مواجهة الطائي أمس الخميس، والتي انتصر فيها “البرتقالي” بهدف دون رد، ليدخل قائمة أكثر 3 مدربين ظهورًا في مباريات الدوري.

وتساوى رازوفيتش مع التونسي جلال قادري في عدد المباريات التي قادها كل منهما في دوري المحترفين. وفق “سبورت 24”.

صاحب الـ 51 عامًا سبق له وأن قاد فريقي الفيصلي والوحدة قبل قيادة الفيحاء في عام 2021.

رازوفيتش مدرب الفيحاء يدخل تاريخ دوري المحترفين

رياضة
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