الإصابات الخمس تُؤرّق الاتحاد في مواجهة الشباب

استمر مسلسل الإصابات العضلية للاعبي فريق الكرة بنادي الاتحاد خلال الفترة الأخيرة وقبل مواجهة الشباب اليوم.
ويستضيف الاتحاد فريق الشباب مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة 29 من دوري روشن.
وكان الاتحاد قد أعلن بالأمس التقرير الطبي للخماسي المصاب كريم بنزيما ونغولو كانتي وعبدالرزاق حمدالله وفيليبي لويز وعمر هوساوي، والذي سيبعدهم عن لقاء الشباب اليوم.
وكانت الآلام قد عاودت كانتي في تدريبات الاتحاد بعد أيام قليلة من تحسن حالته ومشاركته في مران الفريق.
وبات الأرجنتيني مارسيلو غاياردون المدير الفني لفريق الاتحاد في ورطة حقيقية، وبالأخص في مركز المهاجم بعد إصابة حمدالله بالإنفلونزا، مع استمرار غياب بنزيما بسبب آلام عضلة الساق اليسرى. وفق “سبورت 24”.
ويحتل الاتحاد المركز الرابع في ترتيب دوري روشن برصيد 50 نقطة، ويتطلع خلال مواجهة الشباب للحصول على النقاط الثلاث والقفز إلى المركز الثالث واستغلال خسارة الأهلي أمس على يد الرياض.