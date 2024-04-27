“الداخلية” ترحل 12 ألف مخالف

رحلت الجهات الأمنية 12 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة، وذلك ضمن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط المخالفين التي أسفرت عن إيقاف 19 ألفاً خلال الأسبوع الماضي.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان اليوم السبت، أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الأمنية في مناطق المملكة كافة 19 ألف مخالف، منهم 11.9 ألف مخالف لنظام الإقامة، و4.3 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و2.6 ألف مخالف لنظام العمل.
وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1011 شخصًا، 36% منهم يمنيو الجنسية، و61% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 24 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، وذ8 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وأشارت الداخلية، إلى أن عدد من يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 56 ألف وافد مخالف، منهم 52.1 ألف رجل، و4.4 آلاف امرأة، لافتة إلى أنه تمت إحالة 47.5 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3.5 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم. وفق “أخبار 24”.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.