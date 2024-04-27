الإبراهيم: المنتدى الاقتصادي سيعيد تحديد مسارات التنمية

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن المملكة تستضيف منتدى الاقتصاد الدولي في وقت مهم ومؤثر جداً لتعزيز التعاون الدولي، مبيناً أن المنتدى سيقوم بإعادة تحديد مسارات التنمية.
وقال الإبراهيم خلال مؤتمر صحفي حول الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، إن هناك محركاً للتنمية ونريد أن يكون هناك مسار واضح للازدهار مع المجتمع العالمي، وأن التقدم المحرز في أي مكان بالعالم يجب ألا يأتي على حساب الآخرين، وأشار إلى الرغبة بقيادة الطريق نحو نمو ابتكاري وشمولي ومستدام.
وأوضح أن رؤية السعودية 2030 نموذج للتحول الاقتصادي العالمي ونسعى إلى تذليل التحديات وإيجاد الحلول في عدة قضايا، مبينا أن النشاطات غير النفطية بالمملكة في 2023 حققت للمرة الأولى 50% من إجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى اختيار البنك الدولي للمملكة كمركز لتشارك المعرفة حول الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف: نهدف في المنتدى إلى تحقيق اقتصاد منتِج ومستدام مبني على المعرفة، إضافة إلى تطوير الموارد البشرية، وتبادل المعرفة والأفكار لردم الفجوات التنموية.
وبيّن أن الاجتماع الخاص للمنتدى سيقوم بإعادة تحديد مسارات التنمية وأن يكون هناك تحوُّل في العلاقات الدولية نحو الوحدة وتشارك الازدهار، وتحويل الحوار إلى عمل والصعوبات إلى فرص والتحديات إلى نتائج. وفق “أخبار 24”.
ولفت وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن من أولويات المملكة الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط لأن استقرارها هو استقرار للعالم، إضافة إلى تحقيق الرخاء الاقتصادي للجميع.
من جهته أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج بريندي، أن المملكة حققت طموحات رؤية 2030 خاصة في الأنشطة غير النفطية، وهو أمر كان متوقعا، والمملكة الآن مستعدة وجاهزة للانطلاق إلى المستقبل مع وجود تنويع في مصادر الاقتصاد إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية.