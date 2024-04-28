3 مواجهات في افتتاح الجولة 30 من دوري يلو

تنطلق منافسات الجولة الـ30 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين “يلو” على مدار ثلاثة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء بخوض تسع مواجهات.
وتبدأ أولى المباريات الاثنين حينما يستقبل العربي ضيفه أحد على ملعب إدارة التعليم في عنيزة، كما يستضيف الفيصلي على ملعب مدينة المجمعة الرياضية فريق العين، وتختتم مواجهات اليوم الأول بمواجهة هجر وضيفه العدالة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.
وفي اليوم التالي، الثلاثاء تلعب ثلاث مواجهات لحساب الجولة الـ30، حيث يستقبل القادسية فريق القيصومة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، ويواجه الخلود على ملعب نادي الحزم في الرس ضيفه الترجي، ويلاقي البكيرية على ملعبة فريق الجبلين. وفق “سبورت 24”.
وتختتم مواجهات الجولة الأربعاء بخوض ثلاث مواجهات، حيث تجرى الأولى في صفوى حيث يستضيف الصفا على ملعبه فريق جدة، كما يواجه الباطن على ملعبه ضيفه النجمة، وأخيرا يلاقي الجندل ضيفه العروبة في الجوف.