مفاوضات بين الأهلي وأتلتيكو لصفقة تبادلية

كشف حساب “أتلتيك هاوس” المهتم بأخبار نادي أتلتيكو مدريد الإسباني عن صفقة تبادلية محتملة يجريها النادي مع نظيره الأهلي في الصيف القادم.
وأشار الحساب عبر “إكس”، أن هناك مفاوضات شفهية بين إدارتي أتلتيكو مدريد والأهلي من أجل الحصول على خدمات عابري فيغا مقابل انتقال بابلو باريوس لصفوف “الراقي”.
وأكد الحساب المهتم بمستجدات النادي الإسباني حسب مصادره، أنه لم يتم التحدث مع اللاعبين بشأن الصفقة المتبادلة بين الناديين، ويتم بحث الأمور بشكل شفهي بين الإدارتين حتى الآن. وفق “سبورت 24”.
وكان فيغا قد انضم لصفوف الأهلي في الصيف الماضي قادمًا من سيلتا فيغو الإسباني.
الجدير بالذكر أن باريوس صاحب الـ 20 عامًا قد ساهم في 3 أهداف في مشواره مع أتلتيكو مدريد الإسباني في الموسم الجاري.