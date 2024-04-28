“روشن 29”.. الهلال نحو اللقب.. تعثر قطبي جدة.. وصراع البقاء يشتعل

أسدل الستار مساء السبت على منافسات الجولة 29 من دوري روشن للمحترفين، حيث أصبح الهلال على أعتاب حسم اللقب فيما تجرع قطبا جدة مرارة الهزيمة بينما اشتعل الصراع من أجل البقاء.
وتمكن الهلال من عبور أحزانه بعد الخروج الآسيوي محققًا فوزه 21 على التوالي في دوري روشن، ليصل للنقطة 80 بفضل ثلاثيته في شباك الفتح الذي باغت المتصدر بهدف قبل أن يرد “الزعيم” بثلاثية ليحافظ على فارق النقاط التسع مع النصر مع أفضلية وجود مباراة مؤجلة للهلال أمام الأهلي حال الفوز بها فسيوسع الفارق إلى 12 نقطة.
وعاد النصر صاحب الوصافة من ملعب الدمام بفوز صعب على الخليج 1-0 قبل أيام من مواجهتهما المرتقبة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليصل للنقطة 71 معززًا موقعه في المركز الثاني وحققًا الفوز السادس على التوالي.
واشتعل الصراع على المركز الثالث بين أندية الأهلي والتعاون والاتحاد، حيث سقط قطبا جدة في فخ الخسارة ليستغل التعاون تعثرهما محققًا فوزًا ثمينًا على ضمك ليرتقي للمركز الرابع برصيد 51 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي صاحب المركز الثالث “52 نقطة” والذي لديه مباراة مؤجلة أمام الهلال.
وتلقى الأهلي خسارته السادسة هذا الموسم، بعدما سقط على أرض الرياض 1-2 في الوقت القاتل ليفقد 3 نقاط ثمينة في مهمته نحو حسم المركز الثالث المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا، فيما رفض الاتحاد هدية جاره وخسر أمام ضيفه الشباب 1-3 ليتجمد رصيده عند 50 نقطة متراجعًا للمركز الخامس، فيما واصل الشباب انتصاراته مرتقيًا إلى المركز الثامن برصيد 38 نقطة.
وفرط الاتفاق في فوز ثمين على أرض مضيفه الرائد الذي فرض التعادل 2-2 بعد مباراة مثيرة ليصل الاتفاق للنقطة 41 في المركز السادس، فيما حصد الرائد نقطة ثمينة في صراعه من أجل البقاء إذ يحل في المركز 13 برصيد 31 نقطة بفارق 5 نقاط عن مراكز الهبوط. وفق “سبورت 24”.
وجاءت نتائج الجولة لتشعل من صراع البقاء حيث حصد الرياض نقاط مباراة الأهلي ليقفز إلى المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط، بينما حقق الحزم الفوز أخيرًا بعد 12 جولة بلا فوز في فترة استمرت قرابة 5 أشهر، لينعش آماله الضئيلة في البقاء إذ لا يزال في المركز الأخير برصيد 19 نقطة بفارق 8 نقاط عن مراكز البقاء.
وفي مباراة بـ6 نقاط حقق الأخدود فوزًا كبيرًا على أبها برباعية نظيفة، ليرتقي إلى المركز 15 برصيد 27 نقطة وإن كان في دائرة الخطر وبفارق نقطة عن مراكز الهبوط، لكنه في المقابل تخطى أبها الذي تراجع للمركز 17 “قبل الأخير” برصيد 25 نقطة.
وبعد 4 نقاط متتالية عاد الطائي إلى نزيف النقاط بخسارته أمام الفيحاء ليتراجع للمركز 16 “أول مراكز الهبوط” برصيد 26 نقطة.
وإليكم فيما يلي ترتيب أندية دوري روشن بعد الجولة 29، علمًا بأن الهلال والأهلي لعبا مباراة بعد تأجيل مواجهتهما في جدة إلى 6 مايو المقبل:
1- الهلال 80 نقطة
2- النصر 71 نقطة
3- الأهلي 52 نقطة
4- التعاون 51 نقطة
5- الاتحاد 50 نقطة
6- الاتفاق 41 نقطة
7- الفتح 40 نقطة
8- الشباب 38 نقطة
9- الفيحاء 38 نقطة
10- ضمك 38 نقطة
11- الخليج 35 نقطة
12- الوحدة 32 نقطة
13- الرائد 31 نقطة
14- الرياض 28 نقطة
15- الأخدود 27 نقطة
16- الطائي 26 نقطة
17- أبها 25 نقطة
18- الحزم 19 نقطة