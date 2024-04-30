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جديد المحليات > تحويل الدراسة عن بُعد بوادي الدواسر ونجران
30/04/2024   7:43 ص

تحويل الدراسة عن بُعد بوادي الدواسر ونجران

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قررت إدارة تعليم وادي الدواسر، والأفلاج، تعليق الدراسة الحضورية (الثلاثاء) في جميع المدارس، ومكاتب التعليم التابعة لها.

وأكدت الإدارتان أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عَبْر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وأعلنت إدارة تعليم نجران، تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي بمدارس نجران وخباش وثار وحبونا وبدر الجنوب ويدمة لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس، كما جرى تعليق الدراسة الحضورية في جميع مدارس إدارة التعليم بمحافظة شرورة والمراكز التابعة لها.

وعلقت الجامعة السعودية الإلكترونية، الدراسة الحضورية في فرع الجامعة بنجران وتحويلها لتكون (عن بُعد) لجميع الطلاب والطالبات.

وجاءت تلك الخطوة بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حول الحالة الجوية التي تشهدها المنطقة؛ وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات وجميع منسوبي ومنسوبات التعليم. وفق “أخبار 24”.

تحويل الدراسة عن بُعد بوادي الدواسر ونجران

جديد المحليات
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