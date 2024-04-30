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جديد المحليات > 12 شهراً لتطوير منظومة “التحنيط”
30/04/2024   7:43 ص

12 شهراً لتطوير منظومة “التحنيط”

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حددت وزارة الصحة 12 شهراً لتنفيذ مشاريع تستهدف تطوير منظومة التحنيط بالوزارة، وذلك من خلال رفع كفاءة الأداء للعاملين بخدمة التحنيط، وتطوير منصة لطلب خدمات التحنيط وإنهاء إجراءات التحنيط بشكل مؤتمت.

تجدر الإشارة إلى أن مديريات الشؤون الصحية بالمناطق تقدم خدمات التحنيط وتتيح للمستفيدين تقديم طلب لترحيل جثمان متوفى إلى بلاده بجميع المرفقات، وبكل يسر وسهولة، مقابل رسوم تقدر بـ5 آلاف ريال.

ويُشترط عند تقديم طلب التحنيط والترحيل إحضار أمر التسليم، وأمر الترحيل، وشهادة الوفاة، والتقرير الطبي، وصورة الجواز، وصورة الإقامة، وأمر السفارة، والتذكرة، والخروج النهائي، وخطاب الموافقة بالتبرع (الطلب الحكومي فقط). وفق “أخبار 24”.

12 شهراً لتطوير منظومة “التحنيط”

جديد المحليات
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