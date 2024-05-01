ارتفاع أرباح مصرف الإنماء إلى 1.3 مليار

ارتفعت أرباح مصرف الإنماء، بنسبة 36% إلى أكثر من 1314.7 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2024، مقارنة بنحو 970 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.
وقال المصرف في بيان على “تداول”، إن ارتفاع الأرباح يعود إلى عدة عوامل بينها ارتفاع دخل الاستثمارات والتمويل بشكل رئيسي؛ نتيجة النمو في حجم موجودات التمويل والاستثمارات وزيادة معدلات الربح.
وأضاف أن صعود الأرباح يرجع أيضا إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 17.7٪، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي الدخل من التمويل والاستثمار ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وإيرادات العمليات الأخرى، وقابل ذلك انخفاض في دخل تحويل العملات.
ووفق المصرف، ساهم في هذا الارتفاع أيضا، انخفاض مصروف خسائر الائتمان المتوقعة لموجودات التمويل والموجودات المالية الأخرى خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق؛ بسبب انخفاض التمويل غير العامل بعد تسوية حسابات منخفضة القيمة، وتمويل أصول جديدة ذات جودة ائتمانية أعلى. وفق “أخبار 24”.
في المقابل انخفضت أرباح المصرف خلال الربع الأول 2024 مقارنة بالربع السابق، وقد عزا الإنماء ذلك إلى انخفاض صافي دخل الاستثمارات والتمويل نتيجة زيادة تكلفة مصادر الأموال، انخفاض دخل تحويل العملات، وانخفاض إيرادات العمليات الأخرى.