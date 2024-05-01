الذهبان الأصفر والأسود يواصلان التراجع

انخفضت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، اليوم (الأربعاء)، مع ارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، فيما هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى بنحو 4 أسابيع مع ترقب المستثمرين لقرار من مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم بشأن أسعار الفائدة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 47 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 85.86 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة للتسليم في يونيو 53 سنتا أو 0.6% إلى 81.40 دولار للبرميل.
وزادت مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بمقدار 4.906 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي.
وفي سياق غير بعيد، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2284.44 دولار للأوقية، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ الخامس من أبريل في وقت سابق من الجلسة، لتستمر الأسعار في التراجع حيث كانت انخفضت أمس بنسبة 2% بسبب ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. وفق “أخبار 24”.
وانخفضت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 140 دولارا، بعد تسجيل مستوى قياسي بلغ 2431.29 دولار في 12 أبريل الماضي.
وينصب التركيز الآن على قرار السياسة النقدية الذي يصدره المركزي الأمريكي الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش وما يليه من تصريحات لرئيس البنك جيروم باول، إذ من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الاتحادي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في النطاق بين 5.25 و5.5%.