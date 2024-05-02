مستشفى فقيه يحدد النطاق السعري للطرح

حددت شركة مُستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه، النطاق السعري الاسترشادي للطرح بين 53 ريالا إلى 57.5 ريال للسهم الواحد، وبذلك تتراوح القيمة السوقية للشركة بين 12.3 مليار ريال إلى 13.3 مليار ريال (3.28 – 3.55 مليار دولار).
وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم على “تداول”، أنها تعتزم بيع 49.8 مليون سهم، منها 30 مليون سهم جديد، علاوة على 19.8 مليون من الأسهم الحالية.
وتبدأ فترة اكتتاب الأفراد اعتباراً من يوم الثلاثاء 21 مايو وتنتهي يوم الأربعاء 22 مايو 2024. وتمثل أسهم البيع 8.53% والأسهم الجديدة 12.93% من رأس المال المصدر عند اكتمال الطرح، ما يساوي 21.47% من رأس المال المصدر بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس المال.
وتستهدف مجموعة فقيه للرعاية الصحية جمع ما يصل إلى 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار) من خلال بيع 21.47% من أسهمها في طرح عام أولي بسوق الأسهم السعودية. وفق “أخبار 24”.
وأصدرت شركة مستشفى سليمان فقيه، في وقت لاحق اليوم، نشرة إصدار تكميلية، تضمنت تلقيها والمساهمين البائعين تعهدات ملزمة مقدمة من قبل شركة العليان السعودية الاستثمارية المحدودة وجهاز أبوظبي للاستثمار بتاريخ 29 أبريل 2024، بالاكتتاب كمستثمرين رئيسيين.
وشهدت سوق الأسهم السعودية، أضخم أسواق المال وأكبرها لجهة السيولة في العالم العربي، زيادة في عمليات الطرح العام الأولي لشركات قطاع الرعاية الصحية في السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية وشركة النهدي الطبية وشركة مصنع جمجوم للأدوية (جمجوم فارما).