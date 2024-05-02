الأهلي يوزع 5.4 مليار وقفزة بأرباح الجزيرة

وافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي السعودي، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين تبلغ 5.4 مليار ريال بنسبة 9% من رأس المال بما يعادل 0.90 ريال للسهم بعد خصم الزكاة، وذلك عن النصف الثاني 2023.
وقال البنك في بيان له على تداول، إن أحقية الأرباح تكون في مطلع مايو 2024 وللمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية الذي تم أمس (الأربعاء)، مشيرا إلى أن تاريخ التوزيع هو 14 من الشهر الجاري.
وأضاف أن الجمعية العمومية وافقت أيضا على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.
وكشف البنك الأهلي السعودي أن إجمالي الأرباح الموزعة عن عام 2023 كاملا بلغ 10.5 مليار ريال بنسبة 17.5% من رأس المال (1.75 ريال لكل سهم).
وفي سياق متصل، ارتفع صافي أرباح بنك”الجزيرة” بنسبة 47.25% في الربع الأول من 2024، إلى 300.4 مليون ريال، مقارنة بنحو 204 ملايين ريال صافي أرباح الربع الأول من 2023. وفق “أخبار 24”.
وعزا البنك في بيان على “تداول” هذا الارتفاع، إلى الارتفاع في دخل العمليات بنسبة 13% إلى نحو 888 مليون ريال، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية والدخل من توزيعات الأرباح.
وأضاف البنك أن ارتفاع الدخل من الاستثمارات والتمويل بنسبة 38%، وانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان بنسبة 8%، وحدوث ارتفاع في حصة من صافي الدخل في شركة زميلة؛ كل ذلك أسهم في ارتفاع صافي أرباح البنك خلال الربع الأول 2024.