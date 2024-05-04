كانتي: نشعر بخيبة أمل.. والخسارة غير متوقعة

أعرب الفرنسي نغولو كانتي لاعب الاتحاد عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام أبها 1-3 في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة لحساب الجولة 30 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال كانتي في تصريحات عقب نهاية اللقاء: “كنا نتوقع نتيجة مختلفة تمامًا، دخلنا المباراة وكلنا ثقة في تحقيق الفوز، لكن خاب أملنا بعدما فقدنا المباراة ونأسف لهذه النتيجة”.
وأضاف كانتي أن الفريق أهدر العديد من الفرص في الشوط الأول الذي خلا من هجمات للفريق المنافس، وما كان يحتاجه في الشوط الأول هو التسجيل. وفق “سبورت 24”.
ووجه كانتي رسالة إلى الجماهير بأن الفريق سيقدم أفضل ما لديه ما لديه في المباريات القادمة.