جوتا: لا نفهم ماذا حدث.. ونتحمل مسؤولية “الموسم الصفري”

قال البرتغالي فيليبي جوتا، لاعب الاتحاد، إن الفريق لم يقدم الأداء المطلوب أمام أبها، لافتًا إلى أن اللاعبين كان يجب أن يكونوا أكثر جدية.
وأضاف جوتا، في تصريحات عقب نهاية المباراة التي حسمها أبها بالفوز 3-1: “لا نفهم ماذا حدث في هذه المباراة، كنا نحتاج للتسجيل في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني لم نهاجم بضراوة، لكن في المقابل الفريق المنافس هاجم بشكل مثالي واستحق الفوز”.
وعن سبب الخسارة قال جوتا إن الفريق لم يكن الأفضل اليوم، وعلى اللاعبين النظر لأنفسهم، والعمل على تصحيح الأخطاء، وخوض المباراة بدرجة أكثر جدية. وفق “سبورت 24”.
وأشار جوتا إلى أن المرحلة صعبة للفريق، معتذرًا لجماهير الاتحاد عن الخروج بلا بطولات هذا الموسم، لافتًا إلى أن اللاعبين جميعًا يتحملون المسؤولية عن ذلك.