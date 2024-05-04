بدء إجراءات نقل السيامي “عائشة وأكيزا” للمملكة

استقبل سفير المملكة لدى الفلبين، السفير هشام القحطاني، التوأم السيامي الفلبيني عائشة وأكيزا وعائلته قبل نقلهما إلى المملكة عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع.
ويأتي هذا الاستقبال استنادًا إلى التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإجراء عملية فصل التوأم السيامي الفلبيني (عائشة وأكيزا) في المملكة.
وحضر الاستقبال فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يشرف على عملية نقلهما إلى المملكة، بالإضافة إلى مساعد وزير الخارجية الفلبيني ماردوميل سيلو ميليكور، ورئيس الصليب الأحمر الفلبيني ريتشارد قوردون، وعدد من وسائل الإعلام المحلية. وفق “أخبار 24”.
واطمأن السفير على صحة الطفلتين، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة الملكية تأتي في إطار جهود مملكة الإنسانية الدولية، وتعزيزًا للعلاقات الصديقة المتميزة بين حكومتي وشعبي البلدين الصديقين، وقد أصبحت المملكة رائدة في مجال العمل الإنساني، داعياً أن يُكلل هذه العملية بالنجاح.