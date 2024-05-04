التسمم الغذائي.. 75 مصاباً وحالة وفاة والمصدر واحد

ذكرت وزارة الصحة أن عدد الحالات المصابة بالتسمم الغذائي الذي رصد مؤخرا، بلغ 75 حالة (69 مواطنا و6 مقيمين).
وأوضحت الوزارة أن 50 شخصا من المصابين تأكد تشخيص حالاتهم بالتسمم الغذائي “الوشيجي”، 43 حالة تعافت وخرجت من المستشفى، و11 حالة منومة بالأجنحة و20 حالة تتلقى الرعاية بالعناية المركزة، وحالة وفاة واحدة.
وأضافت أنها لم تسجّل إصابات بأعراض جديدة بالتسمم الغذائي خلال الأيام الخمسة الأخيرة، مؤكدة أن هذه الحالات ارتبطت بمصدر واحد.
وأشارت إلى أن تضافر جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ أثمر عن السيطرة على التفشي، مؤكدة أنها تواصل المتابعة وتقديم الرعاية الصحية، للحالات المنومة، ومتمنية لهم بالشفاء العاجل. وفق “أخبار 24”.
ودعت الوزارة إلى ضرورة أخذ الإرشادات والمعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الإشاعات والمعلومات الخاطئة.
يذكر أن أمانة الرياض أعلنت إدانة منشأة غذائية بحادثة التسمم، كما أتلفت جميع المواد الغذائية الموجودة في المعمل الرئيسي وفروع المنشأة بالعاصمة الرياض.