وزير الخارجية يرأس وفد المملكة بالقمة الإسلامية

يرأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وفد المملكة في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية المقررة في جامبيا، وذلك نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقالت وزارة الخارجية، إن الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى العاصمة بنجول لترؤُّس وفد المملكة في القمة التي تأتي تحت شعار “تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة”.
وأضافت أن وزير الخارجية سيبحث مع قادة الدول وممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي العديد من الموضوعات التي تهم العالم الإسلامي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتطورات في قطاع غزة ومحيطها. وفق “أخبار 24”.
وسيقوم وزير الخارجية أيضا بتسليم رئاسة القمة بدورتها الحالية الخامسة عشرة إلى دولة جامبيا بعد أن ترأست المملكة الدورة الرابعة عشرة.