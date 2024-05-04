رقم مميز لـ رونالدو في مواجهات النصر والوحدة

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي النصر نظيره الوحدة في ملعب الأول بارك بالرياض، في التاسعة من مساء اليوم السبت، بختام الجولة 30 من دوري روشن.
البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر، يمتلك ذكرى سعيدة خلال مواجهات فريقه بنظيره الوحدة.
ويُعتبر الوحدة هو الفريق الوحيد الذي استقبل 4 أهداف في مرماه خلال مباراة واحدة، من كريستيانو رونالدو على مدار مسيرة “الدون” في دوري روشن السعودي.
وسجل رونالدو 4 أهداف “سوبر هاتريك” في مرمى الوحدة بلقاء الدور الأول من دوري روشن بالموسم الماضي 2022-2023.
ويمتلك رونالدو 5 أهداف في مرمى الوحدة بواقع رباعية الموسم الماضي وهدف آخر في لقاء الدور الأول من دوري روشن للموسم الجاري. وفق “سبورت 24”.