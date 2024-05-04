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رياضة > الشباب يهزم الرائد بثنائية في “روشن”
04/05/2024   8:18 م

الشباب يهزم الرائد بثنائية في “روشن”

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حقق فريق الشباب فوزا على نظيره الرائد، مساء اليوم السبت، بنتيجة هدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ 30 بدوري روشن.

وجاء أول تهديد حقيقي في المباراة على مرمى الرائد في الدقيقة 36، بعدما نفذ كاراسكو ركة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، لتمر بجانب القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 44 أشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه لاعب الشباب يانيك كاراسكو.

ومع بداية الشوط الثاني قرر مدرب الشباب فيتور بيريرا الدفع بـ 3 لاعبين حسين الصبياني، جوستافو وكارلوس جونيور بدلا من نواف الصعدي، رياض شراحيلي وناصر الشراري.

وأهدر كاراسكو هدفا محققا للشباب في الدقيقة 51، بعد عرضية من الجانب الأيمن أمام المرمى فشل في تحويلها لداخل الشباب وسدد الكرة أعلى العارضة.وفق “سبورت 24”.

وسجل كارلوس جونيور الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة 56، بعد عرضية حولها بتسديدة صاروخية لداخل شباك الرائد.

وجاء الهدف الثاني لفريق الشباب في الدقيقة 81 عن طريق كاراسكو، بعد راوغ دفاع الرائد وسدد الكرة في مرمى الرائد.

وبتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الرائد عند 31 نقطة في المركز الثالث عشر.

الشباب يهزم الرائد بثنائية في “روشن”

رياضة
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