غداً.. إقامة المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي في الرياض

يقام يوم غدٍ الأحد 5 مايو 2024م، المؤتمر الصحفي الدوري للقطاع الرياضي، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، في مدينة الرياض، عند الساعة الرابعة مساءً، والذي يستضيف كلاً من: إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسعد اللذيذ نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، المشرف العام على برنامج استقطاب نخبة لاعبي كرة القدم، والأستاذ عبدالعزيز البقوص المدير التنفيذي للعلاقات العامة والدولية باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وبتواجد عددٍ من مسؤولي القطاع الرياضي ووسائل الإعلام، للحديث عن عدد من الملفات الرياضية.
وتأتي إقامة هذا المؤتمر حرصاً على تعزيز العلاقة بين الجهات التابعة للقطاع الرياضي من جانب، ووسائل الإعلام والجماهير الرياضية كافة من جانب آخر، إضافة إلى إطلاع المهتمين بالشأن الرياضي على آخر المستجدات عن أعمال جهات القطاع الرياضي والمشاريع والمبادرات المرتبطة به، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة.وفق “سبورت 24”.