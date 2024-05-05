لاعبو الشباب: لم نصل لهدفنا حتى الآن

أكد لاعب الشباب، كارلوس جونيور، أن الفوز على الرائد نتيجة العمل الجماعي للفريق وتنفيذ تعليمات المدرب فيتور بيريرا.
وحقق فريق الشباب فوزاً على نظيره الرائد، مساء اليوم السبت، بنتيجة هدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة الـ 30 بدوري روشن.
وقال جونيور، في تصريحات بعد المباراة، إن هدفهم دائماً هو فرض إيقاعهم وتحقيق الفوز، مشيراً إلى أن الفريق الخصم كان متمركزاً في الدفاع.
وأضاف، أنهم حاولوا تمريرة الكرة داخل منطقة الجزاء، وكانت الأمور صعبة لكنهم في النهاية استغلوا الفرص لتحقيق الفوز.
ومن جانبه، قال مصطفى ملائكة، إنهم كانوا عازمين على الوصول لعدد نقاط معين، مشيراً إلى أنهم لم يصلوا لهدفهم حتى الآن ويسعون لإنهاء الموسم بشكل ممتاز. وفق “سبورت 24”.
وأشار إلى أن فريق الشباب بدأ في جني الثمار وهدفهم الاستمرار في نفس الطريق.