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رياضة > رونالدو يقود النصر لسداسية في مرمى الوحدة
05/05/2024   10:38 ص

رونالدو يقود النصر لسداسية في مرمى الوحدة

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تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو وقاد فريقه النصر لفوز عريض على حساب ضيفه الوحدة بسداسية نظيفة، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

وانتهى الشوط الاول بتقدم النصر برباعية نظيفة حملت توقيع كل من رونالدو “هدفين” في الدقيقتين 5 و 12، وأوتافيو وساديو ماني في الدقيقتين 18 و 45.

وفي الشوط الثاني عاود رونالدو زيارة الشباك مسجلاً “الهاتريك” والهدف الخامس للنصر مع الدقيقة 52 من عمر المباراة، واختتم مهرجان أهداف النصر محمد آل فتيل في الدقيقة 88. وفق “سبورت 24”.

وشهد اللقاء سيطرة تامة للنصر على مجريات الأمور والوصول إلى مرمى الضيوف في العديد من المناسبات.

الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 74 مضيقًا الفارق بينه وبين الهلال المتصدر إلى 9 نقاط.

وجمدت الخسارة من رصيد الوحدة عند النقطة 32 في المركز الثاني عشر.

رونالدو يقود النصر لسداسية في مرمى الوحدة

رياضة
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