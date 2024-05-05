منتدى المشاريع العالمي في يونيو المقبل بالرياض

تنطلق النسخة الثالثة للمنتدى العالمي لإدارة المشاريع في الرياض، خلال الفترة 2 – 3 يونيو المقبل، تحت شعار “نحقق الحلم: قيادة، تمكين، استدامة” برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر.
ويناقش المنتدى العديد من الموضوعات أبرزها الممارسات والتجارب والمستجدات في مجال إدارة المشاريع بمختلف القطاعات، كما يعد فرصة لتبادل الآراء والرؤى والأفكار الإبداعية حول التنفيذ الناجح للمشروعات الكبرى.
وأكد رئيس معهد إدارة المشاريع – فرع المملكة والمنتدى العالمي لإدارة المشاريع المهندس بدر بورشيد، على المكانة المتميزة التي استطاع المنتدى تحقيقها على مدار عامين متتاليين، ليصبح منصة عالمية تستقطب نخبة من الخبراء والمتحدثين ومديري المشاريع وصناع القرار في قطاع إدارة المشاريع من مختلف أنحاء العالم؛ لتوحيد الرؤى والجهود المتمكنة من أجل الخروج بحلول مبتكرة تضمن تنفيذ المشاريع بنجاح أكبر ومخاطر أقل وقيمة أعلى؛ ومواجهة التحديات، مما يسهم في دفع وتطوير عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار بورشيد إلى نجاح المنتدى في تعزيز الدور الريادي للمملكة في عالم المشاريع العملاقة والمستقبلية المذهلة؛ منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، إذ يرتاد المنتدى سنويًا رواد المشاريع من مختلف أنحاء العالم، من قادة فكر وأعمال، وأكاديميين ومديرين مهنيين وتقنيين، ومنظمات ومؤسسات كبرى، لتبادل المعارف والخبرات واستعراض أفضل الممارسات والتطبيقات للنجاح والتميز في الإدارة والقيادة والتمكين، مما يسهم في تنفيذ المبادرات الحكومية الهادفة لجعل الرياض واحدة من أكثر مدن العالم استدامة، وأكبرها اقتصادًا.
ويستهدف المنتدى شريحة واسعة من الجمهور في القطاعين الحكومي والخاص، والقطاعات شبه الحكومية، والشركات الهندسية والمقاولات والمشتريات، والشركات الناشئة، وشركات الإنشاءات والبنية التحتية، ورواد الأعمال، والمديرين التنفيذيين، ومديري المشاريع، ومديري الاستراتيجية، والمطورين، ومديري مكاتب إدارة المشاريع، ومستشاري إدارة المشاريع، ومزودي التكنولوجيا.
ويهدف إلى تمكين المرأة والمهنيين المحترفين والشباب الطموح بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق التميز في إدارة المشاريع؛ من خلال تسليط الضوء على أبرز المحاور في الاقتصاد، والفطنة والحوكمة، وطرق العمل وسلسلة القيمة، والمشاريع الضخمة والأثر الاجتماعي المستدام، والتحول الرقمي، واستخدامات الذكاء الاصطناعي، ومهارات القوة الناعمة، وغيرها من المواضيع ذات الصلة بإدارة المشاريع وتدعم منظومة الاستدامة العالمية وتمكين القيادات العالمية. وفق “أخبار 24”.
ويصاحب المنتدى معرض تفاعلي تشارك فيه جهات عدة تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة، محلية وعالمية؛ كما ينظم المنتدى العديد من ورش العمل التطبيقية، يديرها ويقدمها كفاءات من الخبراء المختصين؛ مقرونة بوحدات تطويرية مهنية معتمدة، ويتخلل أعمال المنتدى وقفات تكريم وتوقيع لمجموعة من الكتب القيّمة لنخبة رائدة من المؤلفين المتخصصين.