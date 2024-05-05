بدء التصويت بانتخابات غرفة الرياض

يواصل مشتركو غرفة الرياض الإدلاء بأصواتهم إلكترونياً لانتخاب ممثليهم في مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة (1445-1449هـ)، وينتهي التصويت مساء اليوم الأحد 5 مايو 2024 .
وبلغ عدد الأصوات حتى الآن (104206) أصوات، أدلى بها (47596) ناخبا، حيث يحق لكل ناخب التصويت لـ 4 مترشحين.
ويحق لأكثر من 275 ألف مشترك الإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم بمجلس إدارة الغرفة، وتجرى الانتخابات وفق نظام الغرف التجارية الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف.
ويتنافس في الانتخابات 82 مرشحًا، للفوز بنصف مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 18 مقعدًا، بينهم 10 سيدات أعمال، ورجل أعمال خليجي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن انتخابات غرفة الرياض منذ ستة عقود، تعد تجربة مثرية على كلا الصعيدين العملي والمؤسسي وقد استوعبت على مدى الدورات السابقة عقولا وخبرات في كل دوراتها التي بلغ أعضاؤها نحو 144 عضوا ضمت نخبة من الأسماء والخبرات.