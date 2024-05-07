استعراض الأمن السيبراني السعودي أمام العالم

تستعرض المملكة، ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، النموذج السعودي في الأمن السيبراني وإسهاماته في تمكين القطاعات الدفاعية والاقتصادية والتنموية، كما تسلط الضوء على إسهاماتها المبذولة في تحفيز الاستثمارات في سوق الأمن السيبراني، وذلك خلال مشاركتها في “مؤتمرRSA السيبراني الدولي” المنعقد في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 6 إلى 9 من شهر مايو الجاري.
وتسلط الهيئة، خلال المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي يشهد مشاركة عدد من الخبراء وصناع القرار والمختصين بالأمن السيبراني حول العالم، الضوء على ما حقّقته التجربة السعودية الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً في قطاع الأمن السيبراني، وجهودها في تعزيز جوانب التعاون الدولي لمواجهة القضايا الملحة في الفضاء السيبراني، ودور الأمن السيبراني بصفته عنصرًا ممكّنًا لمواجهة تحديات المستقبل، وتشجيع الابتكار وتنمية القدرات البشرية الوطنية المتخصصة فيه.
وضم الجناح السعودي المشارك في المعرض، الذراع التقنية للهيئة الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”؛ بغية استعراض منتجات وحلول الأمن السيبراني المنافسة عالمياً التي تقدمها الشركة لعملائها.
ويعرّف الجناح بإسهامات البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني “حصين”، ودورها في الارتقاء بآلية تقديم الخدمات والحلول السيبرانية وإدارتها، والتي تُعد مشروعاً نوعياً لحماية البنى التحتية الوطنية وفق رؤية محددة نحو الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن من النمو والازدهار. وفق “أخبار 24”.
وينظر للمؤتمر RSA السيبراني الدولي، الذي انطلقت أعماله في العام 1991، على أنه منصة دولية تجمع قادة وخبراء الأمن السيبراني والمختصين والمهتمين في المجال من حول العالم، وتمثل فرصة لاستكشاف المعرفة ومناقشة أهم الموضوعات والمستجدات في المجالات ذات الصلة بالأمن السيبراني وتحدياته الحالية والمستقبلية، وتعزيز الشراكات بين المنظمات الدولية والشركات العالمية المختصة في المجال.