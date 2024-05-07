كمبيوتر لوحي من “أبل” أكبر حجماً وأقل سعراً

قدمت شركة “أبل”، كمبيوتراً لوحياً جديداً (آيباد) أكبر حجماً من الإصدارات السابقة وأقل سعراً أيضاً، كما أنه مزود بشريحة أحدث قليلاً وهو ما يعكس توجه الشركة نحو تحويل أجهزتها الباهظة الثمن إلى أجهزة تناسب كل الفئات.
ويعد جهاز (آيباد إير) من طراز متوسط السعر، حيث وفرته بشاشة أكبر مقاس 13 بوصة وبسعر 800 دولار بالإضافة إلى الحجم السابق مقاس 11 بوصة مقابل 600 دولار.
ويتميز كِلا الطرازين بشريحة إم.2 من أبل والتي استُخدمت لأول مرة في أجهزة ماك بوك في 2022، لتحاول مداواة تراجعها 6% منذ بداية العام الحالي في ظل ما تواجهه من صعوبات تشمل ضعف الطلب على هاتف آيفون. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن أبل ومايكروسوفت وجوجل التابعة لألفابت دخلت المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، وطرحت روبوتات دردشة تعمل كمساعدين افتراضيين لمهام مثل كتابة رسائل البريد الإلكتروني.