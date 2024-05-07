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رياضة > القادسية يستهدف التعاقد مع جيسوس وريتشارلسون
07/05/2024   9:51 م

القادسية يستهدف التعاقد مع جيسوس وريتشارلسون

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يستهدف نادي القادسية التعاقد مع عدة صفقات قوية بعد صعوده إلى دوري روشن السعودي، وضمان ظهوره في مسابقة الموسم المقبل 2024-2025.

ومن جانبها، قالت شبكة TBR FOOTBALL العالمية إن القادسية يرغب في التعاقد مع الثنائي البرازيلي غابرييل جيسوس لاعب أرسنال، و ريتشارلسون مهاجم توتنهام.

وكانت تقارير عالمية قد أشارت إلى رغبة أرسنال في رحيل غابرييل جيسوس مع نهاية الموسم الجاري.

وعاد القادسية إلى دوري المحترفين بعد التعادل مع أحد أمس الاثنين بمنافسات الجولة 31 من دوري يلو، وتصدره جدول ترتيب المسابقة بفارق واسع عن أقرب منافسيه. وفق “سبورت 24”.

القادسية يستهدف التعاقد مع جيسوس وريتشارلسون

رياضة
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