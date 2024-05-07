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رياضة > مباراة وحيدة بـ روشن في سجل حكم مباراة الشباب والأهلي
07/05/2024   9:51 م

مباراة وحيدة بـ روشن في سجل حكم مباراة الشباب والأهلي

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بات الحكم الدولي السويسري يورس شنايدر، هو الأقرب لقيادة مباراة الشباب والأهلي تحكيميًا.

ويستضيف فريق الشباب نظيره الأهلي ، مساء السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

السويسري شنايدر يبلغ من العمر 38 عامًا، وحصل على الشارة الدولية في عام 2014.

ولم يسبق للسويسري إدارة أي مباراة لفريقي الشباب أو الأهلي، ولكن صفارته كانت حاضرة في مباراة وحيدة بمنافسات دوري روشن.

وأدار شنايدر مباراة الأخدود والرياض، التي فاز بها الأخير، في الأول من مارس الماضي بمنافسات الجولة 22 من دوري روشن، وأشهر خلالها 3 بطاقات صفراء. وفق “سبورت 24”.

إجمالاً خلال 31 مباراة أدارها حكم لقاء الشباب والأهلي ، أشهر 86 بطاقة صفراء و3 حمراء، واحتسب 12 ركلة جزاء.

مباراة وحيدة بـ روشن في سجل حكم مباراة الشباب والأهلي

رياضة
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