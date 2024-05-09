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جديد المحليات > إحالة محامٍ للتأديب لإخلاله بشرف المهنة
09/05/2024   10:34 م

إحالة محامٍ للتأديب لإخلاله بشرف المهنة

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أحالت وزارة العدل محاميًا إلى لجنة تأديب المحامين؛ لمخالفته قواعد السلوك المهني؛ من خلال تضليله المتابعين في إحدى التغريدات على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، وإخلاله بشرف مهنة المحاماة.

وأوضحت الوزارة، أن تغريدة المحامي تضمنت نشر حكم غير نهائي، وعبارات دعائية تتضمن معلومات مغلوطة عن حكم لمحكمة الاستئناف، مدعياً تخفيض مقدار العقوبة من خمس سنوات إلى ستة أشهر.

وأكدت أن ما فعله يتنافى مع عدد من قواعد السلوك المهني للمحامين، ومنها القاعدة (السابعة والثلاثين) التي نصت على أن: “يلتزم المحامي في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان – بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني- بتجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أوالخداع، وما لا يليق بشرف المهنة”. وفق “أخبار 24”.

إحالة محامٍ للتأديب لإخلاله بشرف المهنة

جديد المحليات
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