أمطار رعدية على معظم المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول اليوم (الجمعة) على أجزاء من عدة مناطق.
وأوضح المركز، أن الأجواء الماطرة ستشهدها مناطق نجران وعسير وجازان والباحة، وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتمتد إلى حائل والقصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
بدوره شدد مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة نجران على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم عبور مواقع جريان المياه والسيول في ظل التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد. وفق “أخبار 24”.