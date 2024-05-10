نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > لاعبو الأخدود: أخطأنا أمام النصر.. ومصيرنا في أيدينا
10/05/2024   8:00 ص

لاعبو الأخدود: أخطأنا أمام النصر.. ومصيرنا في أيدينا

+ = -
29

قال لاعبو الأخدود إن البداية المتواضعة أمام النصر وارتكاب الأخطاء هما سبب الخسارة في المباراة التي جرت بين الفريقين، مساء الخميس، لحساب الجولة 31 من دوري روشن للمحترفين.

وأكد اللاعب حسن الحبيب في تصريحات عقب نهاية اللقاء أن اللاعبين دخلوا المباراة من أجل الفوز، لكن لم يبدأ الفريق اللقاء بالشكل الأمثل وهو ما كلفهم التأخر بهدفين.

وأضاف: “المدرب عدل الوضع في الشوط الثاني وهو ما ساهم في العودة للمباراة بالتعادل، كان ينقصنا بعض الحظ وعانينا من التراجع البدني في آخر ربع ساعة… إذا لعبنا بنفس مستوى الشوط الثاني في المباريات المتبقية سنفوز وسنبقى في الدوري”

من جانبه قال اللاعب سيباستيان بيدروزا إن مواجهة النصر كانت صعبة للغاية ولا يمكن أن ترتكب أمامه أي أخطاء، لكن 3 أخطاء كلفتنا المباراة رغم تسجيلنا هدفين. وفق “سبورت 24”.

وعن موقف الفريق في الدوري، قال بيدروزا إن مصير الأخدود في يده وعلى اللاعبين خوض المباريات المتبقية باعتبارها نهائيا من أجل الفوز فيها جميعًا.

لاعبو الأخدود: أخطأنا أمام النصر.. ومصيرنا في أيدينا

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885298220.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com