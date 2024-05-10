لاعبو الأخدود: أخطأنا أمام النصر.. ومصيرنا في أيدينا

قال لاعبو الأخدود إن البداية المتواضعة أمام النصر وارتكاب الأخطاء هما سبب الخسارة في المباراة التي جرت بين الفريقين، مساء الخميس، لحساب الجولة 31 من دوري روشن للمحترفين.
وأكد اللاعب حسن الحبيب في تصريحات عقب نهاية اللقاء أن اللاعبين دخلوا المباراة من أجل الفوز، لكن لم يبدأ الفريق اللقاء بالشكل الأمثل وهو ما كلفهم التأخر بهدفين.
وأضاف: “المدرب عدل الوضع في الشوط الثاني وهو ما ساهم في العودة للمباراة بالتعادل، كان ينقصنا بعض الحظ وعانينا من التراجع البدني في آخر ربع ساعة… إذا لعبنا بنفس مستوى الشوط الثاني في المباريات المتبقية سنفوز وسنبقى في الدوري”
من جانبه قال اللاعب سيباستيان بيدروزا إن مواجهة النصر كانت صعبة للغاية ولا يمكن أن ترتكب أمامه أي أخطاء، لكن 3 أخطاء كلفتنا المباراة رغم تسجيلنا هدفين. وفق “سبورت 24”.
وعن موقف الفريق في الدوري، قال بيدروزا إن مصير الأخدود في يده وعلى اللاعبين خوض المباريات المتبقية باعتبارها نهائيا من أجل الفوز فيها جميعًا.