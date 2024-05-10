مساعد كاسترو: سنضع كامل تركيزنا للفوز بكأس الملك

أكد فيتور سيفيرينو مساعد مدرب فريق النصر لويس كاسترو، أن فريقه بدأ الموسم بشكل ممتاز وحقق البطولة العربية ولكن تعرضوا لهزة في بداية الموسم بسبب الضغط الكبير وظروف السفر والطيران.
وقال سيفيرينو في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الأخدود، التي فاز بها النصر بنتيجة 3-2: “سنضع كامل تركيزنا للفوز بكأس الملك”.
وأضاف: “كانت مباراة صعبة جداً وفيها ضغط عال على اللاعبين والمدربين رغم استمتاع الجمهور بالمباراة والأهداف، الشيء الإيجابي في مباراة اليوم هو خروجنا منتصرين وتحقيق الثلاث نقاط”.
وتابع: “قابلنا فريقا قويا يبحث عن الفوز وتجاوز المركز المتأخر وهو يستحق في الحقيقة عطفاً على ما قدمه، وقدمنا شوطا أول تخلله عمل جماعي، ونبهنا اللاعبين بين الشوطين بضرورة تسجيل هدف ثالث لأن الأخدود قادر على العودة”. وفق “سبورت 24”.
وأوضح: “الأخدود تحصل على العديد من الفرص بعضها من أخطاء لاعبينا واستطاع العودة وتسجيل التعادل”.
وأتم تصريحاته: “حققنا الانتصار الثامن على التوالي وواصلنا سلسلة النتائج الإيجابية، ولكن اليوم قبلنا هدفين والخصم لعب شوطاً ثانياً ممتازاً جداً”.