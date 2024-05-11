واتساب تحمي صور الملفّ الشخصي بـ”آيفون”

أقدمت منصة المراسلة الفورية واتساب، على اختبار ميزة جديدة في تطبيق هواتف آيفون تمنع التقاط لقطات الشاشة لصور الملف الشخصي للمستخدمين، وذلك بعد أن نفذت تلك الميزة في تطبيقها لنظام أندرويد.
وتسعى واتساب من خلال هذه الميزة إلى زيادة خصوصية المستخدمين، وتقليل الأخطار التي قد تنجم عن الاحتفاظ بالصور الشخصية للمستخدمين، ومشاركتها بنحو غير مصرح به دون موافقة أصحابها.
وستمنح الميزة الجديدة مستخدمي التطبيق درجة عالية من الخصوصية والأمان، لكن لا يمكن ضمان حماية الصور الشخصية داخل التطبيق على نحو كامل، إذ تبقى هناك فرصة لالتقاط صور للملف الشخصي عن طريق كاميرا جهاز آخر.وفق “أخبار 24”.
والميزة الجديدة التي تم رصدها في النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق لهواتف آيفون، ما زالت قيد التطوير، ومن المتوقع أن تكون الميزة متاحة في التحديث المستقبلي للتطبيق.