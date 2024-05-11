انطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالبحرين

انطلقت اليوم (السبت)، بالمنامة الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة العادية الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المقرر عقدها الخميس المقبل برئاسة مملكة البحرين.
وجرى عقد اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري برئاسة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية بالبحرين يوسف الحمود، وبمشاركة ممثلي الدول العربية.
ويتضمن مشروع جدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع من قبل المجلس التحضيري للقمة 12 بنداً، منها خطة الاستجابة الطارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان الإسرائيلي على دولة فلسطين، حيث تم إدراج هذا البند بناء على مذكرة تقدمت به دولة فلسطين.
ويناقش مشروع جدول الأعمال بنداً حول التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة وإقامة الاتحاد العربي الجمركي، بالإضافة إلى الإستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023-2028)؛ وكذلك الإستراتيجية العربية للتدريب والتعليم المهني والتقني -المحدثة (2023) بناء على مذكرة منظمة العمل العربية.وفق “أخبار 24”.
كما يبحث مشروع جدول الأعمال أربع موضوعات مقدمة من السعودية منها الاحتفاء بيوم شهيد الصحة ومشاركة تجارب المملكة الناجحة في القطاع الصحي وبنداً حول مقاومة مضادات الميكروبات وكذلك حول مستجدات مجلس وزراء الأمن السيبراني العربي.
ومن المقرر أن يرفع كبار المسؤولين مشروع جدول الأعمال إلى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة يوم غدٍ الأحد لإقراره.