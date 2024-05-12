شبح الهبوط يهدد 8 فرق في دوري روشن

يهدد شبح الهبوط لدوري الدرجة الأيهدد شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى 8 فرق بدوري روشن السعودي للمحترفين مع تبقي ثلاث جولات لاختتام المنافسة التي توج الهلال باللقب بعد تفرده بصدارة الترتيب بـ89 نقطة.ولى 8 فرق بدوري روشن السعودي للمحترفين مع تبقي ثلاث جولات لاختتام المنافسة التي توج الهلال باللقب بعد تفرده بصدارة الترتيب بـ89 نقطة.
ويبدو ان الحزم سيكون أولى من الفرق التي ستودع منافسات المحترفين مع تذيله ترتيب فرق الدوري بـ20 نقطة، في الوقت الذي سيكون مواجهات الجولات الثلاثة الأخيرة مشتعلة لفرق مؤخرة سلم الترتيب للعبور لبر الأمان والبقاء في دوري الأضواء دون الدخول في نتائج مباريات فرق متذيلة الترتيب.
ويتطلع الخليج والوحدة اللذان يقبعا في مركزي الحادي والثاني عشر الترتيب بـ36 و35 نقطة، لكسب احدى مواجهاته الثلاث، حيث يواجه الخليج كلاً من الاتحاد وابها والرياض ويلتقي الوحدة كلاً من الرائد والاخدود والهلال لحسم بقائهما في الدوري الممتاز.
بينما سيتطلب على الرائد الفوز في مباراتين من اصل ثلاثة عندما يلتقي الوحدة والأهلي وضمك حيث يحتل المركز الثالث عشر بـ 32.
في حين سيكون امام الرياض وابها والاخدود والطائي والحزم مهمة الفوز في المواجهات الثلاث المتبقية لهم بالدوري للإبقاء على حظوظهم بالتواجد بدوري المحترفين في الموسم المقبل مع تقارب النقطي الذي يجمعهم في مؤخرة سلم الترتيب. وفق “سبورت 24”.