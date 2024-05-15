ارتفاع النفط واستقرار الذهب

ارتفعت أسعار النفط، اليوم (الأربعاء)، مع تهديد حرائق غابات كبيرة لمنطقة الرمال النفطية بكندا، وتوقع السوق تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية في وقت لاحق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.4% إلى 82.71 دولار للبرميل، في الوقت الذي صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا أو 0.5% إلى 78.39 دولار للبرميل بحلول المساء.
وكان حريق الغابات يقترب من مركز صناعة الرمال النفطية في كندا، حيث يبلغ إنتاجها نحو 3.3 مليون برميل يوميا، أو ثلثي إجمالي إنتاج البلاد، وطُلب من الآلاف في الضواحي الإخلاء.
وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل. وفي حين أن احتمال خفض أسعار الفائدة بات أقل تأكيدا، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، إنه لا يزال من غير المرجح أن يضطر البنك إلى رفع أسعار الفائدة أكثر.
ونقلت مصادر في السوق عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس (الثلاثاء) قولها إن مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر إن أرقام معهد البترول الأمريكي أظهرت انخفاض مخزونات الخام 3.104 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 مايو، فيما تراجعت مخزونات البنزين 1.269 مليون برميل، وارتفعت مخزونات نواتج التقطير 673 ألف برميل.
وعلى صعيد المعدن النفيس؛ استقرت أسعار الذهب بينما يترقب المتعاملون بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تقدم أدلة على مسار أسعار الفائدة.
وثبت سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2357.35 دولار للأوقية (الأونصة)، لترتفع العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.1 % إلى 2362.80 دولار للأوقية.
ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، حيث توقع استطلاع أجرته رويترز أن تظهر البيانات ارتفاع التضخم الأساسي في أبريل 0.3 % على أساس شهري بانخفاض عن 0.4 % في الشهر السابق.
وقال محلل الأسواق المالي كايل رودا، في كابيتال دوت كوم إن الذهب يعتمد على البيانات في الوقت الحالي. وأضاف: “إذا بدأ مؤشر أسعار المستهلكين في الانخفاض قليلا، فسيكون ذلك إيجابيا للذهب لأنه في وضع رائع للاستفادة من تلك التحركات بالنظر إلى صموده في هذه المرحلة”.
وتابع: “إذا جاء مؤشر أسعار المستهلك أعلى من المتوقع، فسيؤدي ذلك إلى زعزعة جميع الأسواق والثقة في إمكانية خفض أسعار الفائدة”.
ومن المعروف أن الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر. وفق “أخبار 24”.
وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 28.57 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 1.3 % إلى 990.06 دولار. وصعد البلاتين 2.2 % إلى 1053.75 دولار مسجلا أعلى مستوى في عام تقريبا.