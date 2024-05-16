مراقبة سلوكيات المجموعات المعرضة للإصابة بالإيدز

كشفت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن كميات الهدر للدواجن في المملكة، حيث قدرت الهيئة كميات الدواجن التي يتم هدرها بأكثر من 444 ألف طن، تشكل ما نسبته 29% من إجمالي إنتاج الدواجن.
وقدرت الهيئة، خلال مشاركتها في معرض الشرق الأوسط للدواجن الذي اختتم أعماله الأربعاء بالرياض، تحت شعار “تعظيم القيمة وتقليل التكاليف: الهندسة القيمية في صناعة الدواجن”، القيمة الإجمالية للفقد والهدر في الدواجن بنحو 2.8 مليار ريال سنوياً.
وتشير دراسات الهيئة إلى أن الفرد يسهم بفقد 7 كجم دواجن في السنة، كما يسهم بهدر 6 كجم سنوياً، فيما تقدر نسبة الهدر في الدواجن بـ16%، وتقدر نسبة الفقد بـ13%، ويتم فقد وهدر 9.5% من الدواجن خلال عمليات الإنتاج، و14% خلال المناولة والتخزين، و4.5% خلال التجهيز والتعبئة، بينما يُفقد 26% أثناء التوزيع، و 46% خلال الاستهلاك. وفق “أخبار 24”.
وتقدر كمية الفقد والهدر للدواجن في مرحلة الإنتاج بـ41.8 ألف طن، وفي مرحلة المناولة والتخزين 63.6 ألف طن، وفي مرحلة التجهيز والتعبئة 19.4 ألف طن، وفي مرحلة التوزيع 115.7 ألف طن، وأثناء الاستهلاك 203.7 ألف طن.