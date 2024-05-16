كيف جاءت نتائج 13 مواجهة بين الاتحاد والخليج؟

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الخليج نظيره الاتحاد، في التاسعة من مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة 32 من دوري روشن السعودي.
وكان لقاء الدور الأول في دوري روشن هذا الموسم قد حسمه الاتحاد في جدة بنتيجة 4/2.
ويدخل الاتحاد مباراة الليلة وفي جعبته 50 نقطة يحتل بها المركز الخامس، والخليج يحتل الترتيب الحادي عشر بـ 36 نقطة.
الفريقان تقابلا في 13 مباراة سابقة بدوري المحترفين، وكانت السيطرة والغلبة لفريق نادي الاتحاد.
وحقق الاتحاد 11 انتصارًا على حساب الخليج وحسم التعادل نتيجة مواجهتين، في الوقت الذي لم يتمكن خلاله “الدانة” من تحقيق أي فوز على “العميد”. وفق “أخبار 24”.
الانتصار الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين بدوري المحترفين كان في موسم 2006-2007، بفوز الاتحاد بنتيجة 8/2.