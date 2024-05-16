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جديد المحليات > ولي العهد يلتقي قادة وزعماء بالبحرين
16/05/2024   9:26 م

ولي العهد يلتقي قادة وزعماء بالبحرين

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التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس)، ملك الأردن عبدالله الثاني، وذلك على هامش اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في مملكة البحرين.

كما التقى ولي العهد على هامش أعمال القمة، المنعقدة بالعاصمة البحرينية المنامة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.، والرئيس السوري بشار الأسد.

وجرى خلال اللقاءات استعراض سبل تعزيز العلاقات، إلى جانب بحث عدد منالمسائل ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها. وفق “أخبار 24”.

ولي العهد يلتقي قادة وزعماء بالبحرين

جديد المحليات
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